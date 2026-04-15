La crisi economica si fa sentire anche nel settore dei trasporti pubblici, con Conerobus che prevede perdite di circa un milione e mezzo di euro. Il caro gasolio ha contribuito ad aumentare i costi operativi, mentre le relazioni sindacali sono ai minimi storici. La situazione interna all'azienda si fa tesa, con tensioni crescenti tra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori.

Caro gasolio e relazioni sindacali al minimo storico: tornano le ombre dentro Conerobus. Autentiche spine sul fianco della dirigenza e dei soci di maggioranza che vanno a toccare da una parte i conti dell’azienda e dall’altra, dopo il rinvio dell’incontro di ieri tra Rsu e management, il pessimo clima che si respira dentro Conerobus tra lavoratori e dirigenza. Il conflitto in Medio Oriente sta già causando pesanti ricadute sulla principale azienda del trasporto pubblico locale delle Marche: se la situazione di tensione dovesse rimanere tale su base annua Conerobus rischia di mettere a bilancio perdite che superano 1 milione mezzo di euro al lordo dell’Iva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guerra aggrava la crisi. Conerobus rischia perdite per un milione e mezzo

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