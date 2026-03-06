Capitanata in allarme la guerra in Medio Oriente fa schizzare i costi agricoli | Si aggrava una crisi già insostenibile

La guerra in Medio Oriente, in particolare il conflitto contro l’Iran, sta avendo conseguenze dirette sui costi agricoli in Italia. Le imprese agricole pugliesi segnalano un aumento del 30% nel prezzo dei concimi e un incremento analogo nel costo del gasolio, avvenuto in soli cinque giorni. La crisi ha già portato a difficoltà economiche crescenti per il settore, aggravando una situazione che si definisce ormai insostenibile.

Nel Foggiano, nella Bat e nell'Area Metropolitana di Bari gli aumenti stanno già frenando le lavorazioni per la campagna cerealicola e la preparazione dei terreni per le colture estive La guerra contro l’Iran sta già causando danni economici serissimi alla nostra agricoltura. Dall’inizio dei bombardamenti, le imprese agricole pugliesi stanno già rilevando un aumento del 30% sul prezzo dei concimi e una crescita ugualmente rilevante del gasolio che, nel giro di cinque giorni, è passato da 0,90 centesimi a un euro e 20 centesimi al litro. Dal nord al sud della Puglia, il problema interessa tutti i territori. In Capitanata, nella Bat e... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Crisi in Medio Oriente, l'allarme di Confapi Emilia: "Rischio speculazione su costi e prodotti. Tutelare imprese e cittadiniIl presidente Alberto Meschieri: "Intervenire tempestivamente ma con misura sui prezzi con operazioni temporanee almeno per i prodotti ottenuti con...

Bollette, nuovo allarme rincari in Toscana. Gas +39% con la guerra in Medio OrienteFirenze, 5 marzo 2026 – L’escalation del conflitto in Medio Oriente riaccende i timori per una nuova impennata delle bollette energetiche.

Tutto quello che riguarda Medio Oriente.

Argomenti discussi: Esteri:Medio Oriente, attacco all’Iran all’alba dello Shabbat Israele e Stati Uniti colpiscono più città; FOGGIA: CAPITANATA, L’ALLARME IGNORATO AVEVAMO GIÀ DENUNCIATO IL RISCHIO DI UNA NUOVA TERRA DEI FUOCHI.