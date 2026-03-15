Conerobus 90 giorni di speranza Il tribunale ha concesso la proroga per la soluzione della crisi d’impresa

Il tribunale di Ancona ha concesso una proroga di 90 giorni a Conerobus, consentendo all’azienda di continuare a cercare una soluzione alla crisi d’impresa. La decisione arriva dopo la richiesta presentata dalla società, che ora può operare senza pressioni immediate, in attesa di eventuali sviluppi. La proroga permette di mantenere in funzione l’attività, offrendo un margine di tempo per trovare una strategia definitiva.

Conerobus può ancora sperare. Il tribunale di Ancona ha infatti accolto l’istanza presentata dalla società nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, disponendo la proroga delle misure protettive già concesse con precedente provvedimento del 18 dicembre 2025. Il Tribunale ha stabilito che tali misure siano estese per ulteriori 90 giorni, riconoscendo la funzionalità della proroga al completamento delle trattative in corso con i diversi interlocutori coinvolti nel percorso di risanamento aziendale. "Nel provvedimento – si legge in una nota di Conerobus – il Giudice delegato Giuliana... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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