Tajani scarica Salvini e Salvini scarica Vannacci | C' è chi pensa solo al seggio Vai! La maledetta domenica degli alleati

In un clima di tensione politica, Tajani critica Salvini, che risponde scaricando Vannacci. La domenica degli alleati si presenta come un momento di confronto e divergenze, mentre a Milano si svolge l’ultimo evento di una tre giorni dedicata a Berlusconi. Un quadro che riflette le dinamiche interne ai partiti e le sfide di una coalizione in continua evoluzione.

Da Milano. Pellicce e sciarpe. Forzisti e sciure lombarde in fila al teatro Manzoni di Milano per l’ultima tappa della tre giorni azzurra per l’anniversario della discesa in campo di Berlusconi. A oltre 500 km di distanza, Matteo Salvini conclude un’altra tre giorni tutta politica, quella dei leghisti sulla neve nel centro-Italia. Rivisondoli-Roccaraso. Ed è già il titolo di un film. I due vice-premier parlano dal palco praticamente in contemporanea. Segno che il “centrodestra è frizzante”, copyright del portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi e che le idee sono “in movimento” come recita lo slogan della kermesse leghista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Salvini scarica Vannacci: "Non servono pesi improduttivi, c'è chi pensa alla poltrona, chi esce dalla Lega finisce nel nulla" - VIDEOIl rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona.

Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: “Il 18 aprile in piazza a Milano”Salvini ha preso le distanze da Vannacci, mantenendo comunque il sostegno alle sue posizioni, tra cui le proteste sui temi di immigrazione e neonazismo.

