Nella puntata di Verissimo trasmessa domenica 12 aprile, Raffaella Fico è stata intervistata da Silvia Toffanin. Recentemente, l’ex moglie di un calciatore ha inviato un grande mazzo di rose e un messaggio d’amore a Fico, suscitando attenzione. La vicenda si è svolta nel giro di pochi giorni, dopo l’intervista televisiva, attirando l’interesse dei media e del pubblico.

Solo tre giorni fa i telespettatori della puntata di domenica 12 aprile di Verissimo, avevano assistito a un’intervista a cuore aperto di Silvia Toffanin a Raffaella Fico. Quella che sembrava essere una storia d’amore destinata all’altare si è trasformata in una vera e propria soap opera. Dopo la prematura perdita del figlio, Raffaella Fico e Armando Izzo sembravano essere riusciti a superare il doloroso lutto. A fine marzo, però, il difensore dell’Avellino ha fatto un passo indietro e – dicendosi confuso – ha chiesto una pausa di riflessione a Raffaella, annunciando la rottura con un comunicato ufficiale pubblicato sui social. Delusa e amareggiata Raffaella è rimasta in silenzio ma nello studio di Verissimo, dove è stata ospite lo scorso weekend, ha parlato apertamente della situazione: «Era tutto rose e fiori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La frecciatina dell’ex moglie di Armando Izzo a Raffaella Fico: l’enorme mazzo di rose e il messaggio d’amore

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