La reazione dell'ex di Armando Izzo alla parole di Raffaella Fico la frecciatina | Continua a farli mentire

Dopo l’intervista rilasciata a Verissimo da Raffaella Fico, Titta Angellotti, ex moglie di Armando Izzo, ha pubblicato alcuni scatti su Instagram accompagnati da un messaggio che ha sollevato alcune perplessità. La donna ha scritto che qualcuno “continua a farli mentire”, lasciando intendere un possibile coinvolgimento di altre persone nelle dichiarazioni fatte dall’ex concorrente. La vicenda si è arricchita di nuovi dettagli sui rapporti tra i protagonisti.

Dopo l'intervista a Verissimo di Raffaella Fico, Titta Angellotti, ex moglie di Armando Izzo, ha pubblicato alcuni scatti su Instagram e anche un messaggio che ha insinuato dubbi. Tra questi un mazzo di rose rosse, uguale a quello che il calciatore aveva regalato alla showgirl alcuni mesi prima.🔗 Leggi su Fanpage.it

Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: “La mia ex moglie non c’entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione”Armando Izzo rompe il silenzio su Instagram dopo le indiscrezioni sulla rottura con Raffaella Fico: "Ho bisogno di fermarmi".

Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Il difensore dell’Avellino: "So che causa dolore, la mia ex non c'entra"Dopo la girandola di indiscrezioni è arrivata la conferma: Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati.