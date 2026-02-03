Francia stop a Zoom e Teams Macron punta alla sovranità digitale con Visio | perché la scelta anti Usa

La Francia ha deciso di abbandonare Zoom e Teams per le comunicazioni ufficiali. Il governo punta su Visio, un sistema interno, per rafforzare la sovranità digitale e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Una scelta che segna un passo deciso contro le piattaforme straniere, puntando a controllare meglio i dati e le conversazioni ufficiali.

La Francia dice addio, o quantomeno au revoir, a Zoom e Microsoft Teams per le comunicazioni istituzionali. Al loro posto arriva Visio, una piattaforma di videoconferenza sviluppata all’interno dell’ecosistema pubblico nazionale. Una scelta che intreccia sovranità digitale, sicurezza informatica e una visione che qualcuno definisce senza mezzi termini autarchia tecnologica. Una scelta politica prima ancora che tecnologica. Negli ultimi anni Zoom e Teams sono diventati strumenti imprescindibili per la vita lavorativa e istituzionale. Ma per la Francia il prezzo per questi strumenti è diventato insostenibile e comporta una dipendenza strutturale da infrastrutture extraeuropee, delle regole imposte da attori privati stranieri e un controllo limitato su flussi e metadati delle comunicazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

