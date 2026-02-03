La Francia ha deciso di abbandonare Zoom e Teams per le comunicazioni ufficiali. Il governo punta su Visio, un sistema interno, per rafforzare la sovranità digitale e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Una scelta che segna un passo deciso contro le piattaforme straniere, puntando a controllare meglio i dati e le conversazioni ufficiali.

La Francia dice addio, o quantomeno au revoir, a Zoom e Microsoft Teams per le comunicazioni istituzionali. Al loro posto arriva Visio, una piattaforma di videoconferenza sviluppata all’interno dell’ecosistema pubblico nazionale. Una scelta che intreccia sovranità digitale, sicurezza informatica e una visione che qualcuno definisce senza mezzi termini autarchia tecnologica. Una scelta politica prima ancora che tecnologica. Negli ultimi anni Zoom e Teams sono diventati strumenti imprescindibili per la vita lavorativa e istituzionale. Ma per la Francia il prezzo per questi strumenti è diventato insostenibile e comporta una dipendenza strutturale da infrastrutture extraeuropee, delle regole imposte da attori privati stranieri e un controllo limitato su flussi e metadati delle comunicazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia, stop a Zoom e Teams. Macron punta alla sovranità digitale con Visio: perché la scelta anti Usa

Approfondimenti su Macron Visio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Macron Visio

Argomenti discussi: La Francia sostituirà Microsoft Teams e Zoom per rafforzare la sovranità digitale; Francia, addio a Teams e Zoom in favore di una piattaforma proprietaria; La Francia dice addio a Teams e Zoom: parte Visio, la piattaforma sovrana dello Stato; Sovranità digitale, Francia vieta Teams e Zoom nella Pa: dal 2027 solo Visio.

Francia: Teams e Zoom rimpiazzati da un software franceseLa Francia ha preso una decisione decisamente in attesa, ma alquanto ferma, l'esecutivo attualmente presente infatti ha annunciato l'abbandono delle piattaforme ... tecnoandroid.it

Come funziona Visio, la nuova piattaforma sovrana per le videochiamate in FranciaLa Francia dice stop alle piattaforme statunitensi e dal 2027 Visio sarà l’unico software di videochiamata utilizzato dall’amministrazione francese. Una decisione che unisce sicurezza e sovranità digi ... wired.it

Modello Francia/Calabria: stop ai #social per gli over 60. - facebook.com facebook

La Francia dice stop ai social per i minori di 15 anni: dal settembre 2026 sarà legge. Una scelta che riapre il dibattito anche in Italia: serve più protezione o più educazione digitale #PubblicitàProgresso #SocialMedia #Minori #EducazioneDigitale x.com