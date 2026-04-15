La fortuna bacia la Brianza | vinti 7mila euro

Durante l’ultima estrazione di 10eLotto, un giocatore di Muggiò ha vinto 7mila euro con un'estrazione

La fortuna ha baciato nuovamente la Brianza durante l’ultima estrazione di 10eLotto. Come riporta Agipronews, in una ricevitoria di piazza Don Giovanni Minzoni a Muggiò un fortunato giocatore ha centrato 1 Oro da ben 7mila euro.E a sorridere è stato anche un giocatore della vicina Sesto San.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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