La fortuna bacia la Brianza vinti 64mila euro

La fortuna si presenta ancora una volta in Brianza. Nell’ultima estrazione del Lotto e 10eLotto, la provincia si conferma la più fortunata d’Italia, con vincite che superano i 64 mila euro. Sono stati pochi euro di giocata a portare a questa grande somma, e ora i residenti si chiedono se la buona sorte continuerà a sorridere.

Ben 64mila euro di vincite con giocate da pochi euro e che hanno fatto di Monza e Brianza la provincia d'Italia più premiata nell'ultima estrazione di Lotto e 10eLotto. Come riporta il sito specializzato Agimeg, la fortuna ha decisamente baciato gli abitanti della provincia brianzola.

Approfondimenti su Monza Brianza

Nel concorso di giovedì 22 gennaio, i giocatori di 10eLotto in Lombardia hanno vinto complessivamente 151mila euro, con 13mila di questi assegnati a Muggiò, nella provincia di Monza e della Brianza.

