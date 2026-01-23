La fortuna bacia la Brianza | vinti 13mila euro a 10eLotto

Nel concorso di giovedì 22 gennaio, i giocatori di 10eLotto in Lombardia hanno vinto complessivamente 151mila euro, con 13mila di questi assegnati a Muggiò, nella provincia di Monza e della Brianza. Questa vincita rappresenta un risultato positivo per la regione, dimostrando come la fortuna possa sorridere anche nelle situazioni più tranquille.

Giornata fortunata per i giocatori brianzoli e lombardi di 10eLotto. Nell'ultimo concorso di giovedì 22 gennaio infatti, in Regione sono stati vinti 151mila euro di cui 13mila finiti nelle tasche dei giocatori della provincia di Monza e Brianza, per l'esattezza a Muggiò. Il premio più ricco è andato a Castelcovati, in provincia di Brescia, dove grazie a un “9” Doppio Oro e una giocata da 3 euro in un punto vendita di Via Roma sono stati vinti ben 100mila euro. Un “9”, con una giocata da 4 euro in Via Kennedy, ha portato 20mila euro a un fortunato giocatore di Venegono Inferiore, in provincia di Varese.🔗 Leggi su Monzatoday.it

