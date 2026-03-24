Un pilastro della sanità territoriale forlivese | addio al dottor Galeazzo Garavini

La sua lunga carriera è stata legata all’Ausl di Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente dei servizi di integrazione socio-sanitaria Lutto nel mondo della sanità locale. Si è spento la scorsa settimana il dottor Galeazzo Garavini, stimato professionista e punto di riferimento nella sanità territoriale di Forlì. La sua lunga carriera è stata legata all’Ausl di Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente dei servizi di integrazione socio-sanitaria, operando in uno degli ambiti più delicati del sistema pubblico: il raccordo tra sanità e servizi sociali. In questo ruolo, Garavini ha sviluppato modelli organizzativi orientati alla presa in carico completa della persona, costruendo connessioni tra strutture sanitarie, servizi territoriali e comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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