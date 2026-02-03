Fontana di Trevi il ticket da 2 euro debutta con oltre 5mila visitatori

La Fontana di Trevi ha aperto al pubblico con il nuovo biglietto da 2 euro. Oltre 5.000 visitatori sono già passati, e il Campidoglio definisce il debutto “positivo”. La ristrutturazione e le novità sulla gestione sembrano aver attirato l’attenzione dei turisti, che continuano ad affollare uno dei simboli di Roma.

Roma, 3 febbraio 2026 – La giornata di avvio della nuova organizzazione della Fontana di Trevi ( leggi qui ) è andata “positivamente”, comunica il Campidoglio. Il punto centrale è la regolarizzazione del flusso: un sistema di accoglienza pensato per ridurre l’effetto imbuto, migliorare la permanenza davanti alla fontana e rendere la visita più fruibile. Nel bilancio delle prime ore, l’amministrazione segnala che tra le 9.00 e le 18.00 sono stati accolti oltre 5.000 visitatori, tra cittadini e turisti, in un’area che nei periodi di punta vive spesso sovraffollamento e tensioni logistiche. Cosa cambia: 2 euro per i non residenti, gratuità per i romani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Da febbraio 2026, i turisti che vogliono ammirare la Fontana di Trevi dovranno pagare un biglietto di 2 euro.

La gestione dell'afflusso di visitatori alla Fontana di Trevi si complica.

