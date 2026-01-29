Ticket da 2 euro per vedere la Fontana di Trevi da febbraio | quando spetta l’esenzione

Da febbraio 2026, i turisti che vogliono ammirare la Fontana di Trevi dovranno pagare un biglietto di 2 euro. La novità è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che ha deciso di introdurre il ticket per gestire meglio l’afflusso di visitatori. L’esenzione sarà prevista solo per alcune categorie, ma ancora non sono stati dettagliati tutti i casi. Per ora, si sa che il pagamento entrerà in vigore tra circa due anni, dando il tempo di organizzarsi e informare i visitatori.

A partire da febbraio 2026, per visitare la Fontana di Trevi i turisti dovranno pagare un biglietto di ingresso di 2 euro. La decisione è approvata dalla giunta municipale della Capitale e annunciata dal sindaco Roberto Gualtieri. Nasce nell'ambito di una strategia più ampia per gestire i flussi turistici, migliorare l'esperienza di visita e garantire risorse stabili per la manutenzione del sito e di altri beni culturali cittadini. Tuttavia, insieme alla tariffazione, è stata introdotta anche una serie di esenzioni, che riguardano categorie specifiche di visitatori.

