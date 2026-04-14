La FIA ha annunciato un divieto per Mercedes e Red Bull di utilizzare il trucco in qualifica, in seguito a un intervento specifico. Secondo quanto comunicato, le due squadre spegnevano il motore elettrico pochi secondi prima della conclusione del giro veloce, sfruttando una norma di sicurezza presente nel regolamento. Questa decisione mira a regolamentare pratiche considerate non conformi alle regole stabilite.

Una funzione di sicurezza prevista dal regolamento tecnico è stata usata a proprio vantaggio quest’anno, in qualifica, da Mercedes e Red Bull. Ma dopo le segnalazioni e le richieste di chiarimento da parte della Ferrari, la Fia è intervenuta per bloccarne l’impiego. Lo ha rivelato il magazine online The Race, raccontando i dettagli tecnici di una procedura legata alla gestione del motore elettrico, che, come noto, quest’anno eroga una potenza equiparabile a quella del motore a combustione. Cosa è accaduto? Per capirlo bisogna spiegare il concetto di riduzione progressiva della potenza previsto dal regolamento. Quando le auto corrono sui rettilinei, consumano l'energia elettrica della batteria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Interviene la Fia: vietato il trucco in qualifica di Mercedes e Red Bull

La FIA dà ragione alla Ferrari, il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP MiamiLa FIA dal Gran Premio di Miami vieterà il trucchetto che i piloti motorizzati Mercedes e Red Bull hanno utilizzato nelle Qualifiche dei primi GP...

F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026La prima grande contesa tecnica della stagione di F1 2026 riguarda i motori delle monoposto, in particolare Mercedes e Red Bull Powertrains.