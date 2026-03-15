F1 scatta l’ADUO | può aiutare Ferrari Mercedes subito penalizzata?

Nella Formula 1 è iniziata l’ADUO, un procedimento che potrebbe influenzare le squadre. La Ferrari e la Mercedes sono già coinvolte, con quest’ultima che ha subito una penalizzazione. La disputa riguarda questioni legate alle normative e alle pratiche tecniche, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause specifiche. La decisione sarà presa dopo le verifiche delle autorità competenti.

Nel mondo della Formula 1 la battaglia tecnologica non riguarda solo aerodinamica e strategie, ma soprattutto la cosiddetta politica. Al centro delle discussioni il tema dello sviluppo delle power unit. Con l’arrivo dei nuovi regolamenti sui motori e l’ingresso di nuovi costruttori, la FIA ha introdotto un meccanismo pensato per evitare grandi squilibri tra i fornitori. Questi sistema è stato ADUO, acronimo di Additional Development and Upgrade Opportunities. L’ADUO è stato concepito come una sorta di paracadute per i produttori di power unit che si trovano in ritardo rispetto ai concorrenti. Nella storia recente della Formula 1 è già successo che un costruttore partisse con un enorme vantaggio tecnico, che ha permesso alle monoposto poi di mantenere per anni il primato grazie al congelamento parziale dello sviluppo dei motori. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: scatta il Day-2! Esordio per Ferrari, McLaren e Verstappen, riposa Mercedes Leggi anche: F1, la Ferrari parte con un trotto sostenuto. Il Cavallino Rampante può arrivare al galoppo della Mercedes? Una raccolta di contenuti su F1 scatta l'ADUO può aiutare Ferrari... Temi più discussi: Leclerc, l'audio integrale su Mario Kart: onboard Melbourne; F1: in Australia scatta una stagione con auto mai viste. Ecco i favoriti; Perché il mese senza gare in Formula 1 sarà una grande occasione per la Ferrari; 'Velocità impressionante': l'analisi della partenza di Leclerc. La Ferrari cambia motore per la F1 2027, ma potrebbe debuttare già nel Mondiale in corso: solo in un casoLa Ferrari lavora a un nuovo motore F1 pensato per il 2027, ma il debutto potrebbe essere anticipato già nel Mondiale 2026 ... fanpage.it F1: in Australia scatta una stagione con auto mai viste. Ecco i favoritiTutti ne parlano, pochi capiscono. La nuova F1, debutta stanotte in Australia. Prime prove, qualifiche sabato all’alba, gara domenica, ore 5 del mattino. Macchine rivoluzionate, non si sa se rivoluzio ... corriere.it Anche questa domenica di Formula 1 in Cina è andata in archivio. Domani è già un'altra settimana di gara. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE facebook Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari x.com