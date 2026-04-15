La ex del calciatore ha disseminato indizi social | ecco che cosa è successo

Recentemente, sui social sono stati pubblicati alcuni indizi che lasciano intuire un possibile riavvicinamento tra l’ex calciatore e la sua ex moglie. In particolare, sono stati condivisi post e commenti che hanno attirato l’attenzione degli utenti. La vicenda ha suscitato molte speculazioni tra i follower, senza però che siano state fornite conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

A rmando Izzo è tornato con l’ex moglie Titta Angellotti? La domanda nasce dopo una sequenza di eventi ravvicinati: la fine improvvisa della relazione con Raffaella Fico annunciata dal calciatore dell’Avellino, le dichiarazioni della showgirl a Verissimo in cui escludeva un ritorno al passato e, nelle stesse ore, la comparsa sui social di Titta Angellotti di un grande mazzo di rose rosse con un biglietto «Ti amo». Un dettaglio che ha alimentato dubbi e sospetti su un possibile riavvicinamento tra i due. Pia Balotelli con mamma Raffaella Fico tra balletti social e debutto sul red carpet X Leggi anche › Armando Izzo e Raffaella Fico si sono lasciati: l’annuncio social del calciatore › Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino: l’annuncio straziante sui social Armando Izzo è tornato con l’ex moglie?.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La ex del calciatore ha disseminato indizi social: ecco che cosa è successo Notizie correlate Leggi anche: L'annuncio del calciatore sui social: ecco tutto ciò che sappiamo Zhegrova, sorpresa della Juventus al calciatore kosovaro per la festa del papà. Che cosa è successo – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Grande sorpresa della Juventus a Edon Zhegrova per la festa del papà.