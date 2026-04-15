Durante una serata di festa in compagnia, una ragazza di 23 anni è stata coinvolta in un episodio di violenza sessuale di gruppo. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, che include anche l’uso di droga e la diffusione di immagini degli abusi attraverso gli smartphone. La giovane si trova ora a dover affrontare le conseguenze di quanto accaduto, mentre si cercano di chiarire i dettagli dell’incidente.

Quella che doveva essere una normale serata di festa in compagnia si è trasformata in un vero e proprio incubo per una ragazza di 23 anni, presunta vittima di una violenza sessuale di gruppo sulla quale tuttora gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Stando al racconto fornito dalla giovane alle autorità, i fatti si sono verificati nei primi giorni di aprile, quando insieme a un gruppo formato da conoscenti di età compresa tra i 19 e i 25 anni, tutti residenti nel Cesenate, si trovava all’interno di una casa di campagna in provincia di Cesena. Un festino, a quanto pare, a base di hashish e cocaina, che i partecipanti avrebbero consumato insieme.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La droga, poi lo stupro del branco e le immagini degli abusi negli smartphone

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