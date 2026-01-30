La marmotte inserite nella fessura e poi l' esplosione | le immagini degli assalti ai bancomat

Questa mattina, una banda ha preso di mira diversi bancomat in città. Gli autori hanno usato una

Le immagini divulgate dai carabinieri mostrano le fasi salienti di alcuni furti ai danni di Atm perpetrati negli ultimi mesi Un oggetto rettangolare, la cosiddetta marmotta, carico di esplosivo, viene inserito nella fessura. Poco dopo, l'esplosione devastante. Nel video diffuso dai carabinieri si vedono i momenti salienti degli assalti ad alcuni bancomat in provincia di Foggia. I militari, coordinati dalla Dda foggiana, hanno fermato cinque presunti autori di una serie di colpi avvenuti fra le province di Foggia, Lecce e Taranto. Grazie agli elementi acquisiti durante le indagini, sono stati sventati almeno 16 furti, alcuni nei quali in provincia di Brindisi, dove di assalti totali, fra ottobre 2025 e gennaio 2026, se ne contano sette.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su bancomat assalti

Un’ondata di assalti ai bancomat ha lasciato il segno lungo la Statale 16 Adriatica.

