Sempre più donne vittime di abusi Preoccupa la droga dello stupro

A Foligno si registra un aumento di casi di violenza contro le donne. L’età media delle vittime si abbassa e si moltiplicano le segnalazioni di soggetti che usano la “droga dello stupro” per abusare delle donne. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che stanno intensificando i controlli e gli approfondimenti per fermare questa escalation.

FOLIGNO Aumentano i casi di violenza sulle donne, si abbassa l'età media delle vittime (e dei responsabili delle violenze) e compare con sempre maggiore frequenza il triste fenomeno della cosiddetta " droga dello stupro ". E' il bilancio dell'attività del Centro antiviolenza di Foligno, coordinato da Federica Mastrovalerio. Innanzitutto l'aumento consistente dei nuovi casi: 92 nel 2025 a fronte degli 80 del 2024 e dei circa 50 registrati nel 2023. "Nei 92 casi trattati – spiega la responsabile del Centro – il 70 per cento vede vittime donne italiane. Registriamo tutti i tipi di violenza contro le donne: verbale, fisica, psicologica ed economica.

