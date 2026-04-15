Durante le riprese di un suo programma televisivo, la nota dermatologa, nota come

Conosciuta sul piccolo schermo come dottoressa Pimple Popper, ossia schiacciabrufoli, Sandra Lee è un volto noto e amato anche nel nostro Paese. Nel suo programma, la celebre dermatologa mostra vari casi piuttosto particolari che le sono capitati, ed è molto amata dal pubblico, specie per il suo carattere positivo. Eppure anche la grintosa dottoressa Lee è stata costretta a fermarsi per un periodo e questo risale allo scorso novembre, quando è stata colpita da ictus proprio nel corso delle riprese del suo programma. A raccontarlo è stata la stessa Sandra Lee durante un'intervista a People. La dottoressa 55enne ha spiegato di essersi sentita male proprio mentre era nel pieno della sua attività, sia medica che televisiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La dottoressa "Pimple Popper" colpita da ictus durante le riprese

DRAMMA PER LA DOTT. SCHIACCIABRUFOLI: COLPITA DA UN ICTUS DURANTE LE RIPRESE DEL SUO PROGRAMMA

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper(Adnkronos) – Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un...

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Dr. Pimple Popper, dottoressa schiacciabrufoli: l’ictus di Sandra LeeQuesto articolo analizza l'ictus di Sandra Lee (Dr. Pimple Popper) e le importanti lezioni sulla prevenzione degli ictus. microbiologiaitalia.it

Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli, ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tvLa dermatologa Sandra Lee, nota come Dr. Pimple Popper su Real Time, ha rivelato di aver subito un ictus durante le riprese della sua serie tv: Una ... fanpage.it

La dermatologa Sandra Lee, star del programma "Dr. Pimple Popper", racconta il trauma dell'ictus ischemico avuto a novembre durante le riprese - facebook.com facebook

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