Fisco 2026 | Agenzia Entrate fa luce su iperammortamento rottamazione e tassazione dei dividendi dopo Telefisco

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti chiave sulle novità fiscali in vista del 2026. Dopo l’evento “Telefisco”, sono state fornite indicazioni su come funzioneranno l’iperammortamento, le procedure di rottamazione e la tassazione dei dividendi. Le aziende e i professionisti ora sanno meglio cosa aspettarsi, anche se restano alcuni dettagli da definire.

Il Sole 24 Ore dedica ampio spazio alle implicazioni fiscali del 2026, con un particolare sulle recenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’evento “Telefisco”. Gli esperti della testata hanno aggiornato le loro analisi su temi chiave come l’iperammortamento, la rottamazione delle cartelle esattoriali, la tassazione dei dividendi e le normative sui bilanci, offrendo un quadro aggiornato per contribuenti e professionisti. L’approfondimento sarà disponibile in edicola giovedì 12 febbraio con il quotidiano economico. La recente edizione di Telefisco, svoltasi il 5 febbraio, ha rappresentato un momento cruciale per il confronto tra esperti e l’amministrazione finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2026, l'Agenzia delle Entrate potenzierà i controlli fiscali, adottando un approccio più mirato e basato su analisi del rischio.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona la Rottamazione Quinquies.

