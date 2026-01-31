Due icone dell’arte contemporanea si incontrano all’ombra del Vesuvio

Quando l'arte attraversa decenni, stili e continenti per convergere in un unico luogo, accade qualcosa di straordinario. Villa Pignatelli, gioiello neoclassico affacciato sulla Riviera di Chiaia a Napoli, ospita dal 22 gennaio al 2 giugno 2026 "Warhol vs Banksy – Passaggio a Napoli", una mostra che mette faccia a faccia due giganti dell'arte contemporanea apparentemente distanti ma profondamente connessi. Oltre cento opere provenienti da collezioni private internazionali e gallerie d'arte raccontano il dialogo tra Andy Warhol, profeta della Pop Art, e Banksy, maestro della street art urbana. La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, non si limita a un confronto estetico.

