La crisi di nervi di Locatelli durante Atalanta-Juve Thuram evita lo scontro con Bremer | Che c'è?

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, Manuel Locatelli è stato ripreso in un momento di evidente alterazione emotiva, mentre era in campo. In un episodio a margine dell'incontro, il giocatore ha mostrato segni di disagio, mentre in un altro frangente Thuram ha evitato un contatto con Bremer, chiedendo “Che c’è?”. Questi episodi sono stati catturati dalle telecamere e diffusi sui social media.