Bremer non ha dubbi dopo Atalanta-Juve | La regola dice che è rigore io da giocatore dico di no

Bremer ha commentato subito dopo la partita. La Juventus è uscita dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l’Atalanta, e lui ha detto la sua sull’episodio chiave del match. Il difensore bianconero ha spiegato che, secondo la regola, si sarebbe dovuto concedere il rigore, ma lui, da giocatore, non pensa che ci fosse. Non ha usato mezzi termini, e ha lasciato intendere che l’arbitro ha preso una decisione sbagliata.

Bremer si è soffermato ai microfoni di Mediaset sull'episodio del calcio di rigore assegnato all'Atalanta e ha parlato dopo l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano della Dea.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Atalanta Juve Bremer Hojlund, ecco l’analisi sul contatto in Juve Napoli! L’AIA non ha dubbi: «Trattenuta evidente, era rigore» In questa analisi si approfondisce il contatto tra Bremer e Hojlund durante la partita Juventus-Napoli. Chivu lapidario su Conte dopo Atalanta-Inter, interrompe la domanda: “Non mi interessa quello che dice” Dopo la partita tra Atalanta e Inter, Christian Chivu ha interrotto bruscamente una domanda su Antonio Conte, affermando: Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Atalanta Juve Argomenti discussi: Parma-Juve, la probabile formazione: incognita Bremer. Tutti i dubbi di Spalletti; McKennie dopo Parma-Juve mette implicitamente a confronto Spalletti e Allegri: Max ne esce male; Moviola Juventus-Napoli, c'erano i rigori Hojlund-Bremer, Vergara-Kalulu, David-Meret? Polemiche a non finire, proteste anche sull'1-0; Bremer 9, McKennie 8: le pagelle dei giocatori della Juventus contro il Parma. Atalanta-Juventus, rigore col Var: mano di Bremer su cross di Ederson, Fabbri scatena la bufera anche in tvFa discutere il penalty concesso dal fischietto di Ravenna durante il quarto di finale di Coppa Italia: tanti dubbi espressi dal duo Callegari-Paganin in telecronaca. sport.virgilio.it Yildiz, Bremer e i dubbi di SpallettiYildiz, Bremer e i dubbi di Spalletti Locatelli riposa, David si ferma, ma Bremer e Yildiz restano centrali, anche se per il talento turco non è esclusa una gestione a gara in ... tuttojuve.com L’Atalanta batte per 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026 La squadra di Palladino affronterà Bologna o Lazio in semifinale facebook ATALANTA-JUVE, BIANCONERI K.O È l’Atalanta a volare in semifinale di Coppa Italia, imponendosi 3-0 contro la Juve. La formazione guidata da Palladino sblocca il match al 27’: Scamacca freddo dal dischetto dopo il tocco di mano di Bremer. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.