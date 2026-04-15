La crisi del commercio in centro Spariscono le botteghe Ancona flop

Negli ultimi dieci anni, molte attività commerciali sono scomparse nel centro di diverse città italiane. In Emilia-Romagna, si sono persi oltre 8.000 negozi, mentre a Bologna il saldo tra aperture e chiusure è negativo di circa 1.200 unità. Questa tendenza riguarda soprattutto i negozi di vicinato, che stanno progressivamente chiudendo i battenti, lasciando spazi vuoti nelle zone più centrali.

In Emilia-Romagna in dieci anni sono sparite più di 8.000 attività commerciali. Solo a Bologna, tra il 2015 e il 2025 il saldo è negativo per quasi 1.482 unità. In regione, oltre 1.000 negozi persi anche a Ferrara (-1.099), Ravenna (-1.046) e Modena (-1.031). Decisamente meno pesante la situazione a Piacenza (-462) e a Rimini (-572). È quanto emerge dal focus sul commercio locale in Emilia-Romagna realizzato da Nomisma nell’ambito del primo Osservatorio dedicato all’economia di prossimità. A livello nazionale la contrazione più accentuata si manifesta nelle province di Ancona (-21,3%), Pesaro-Urbino (-20,0%), Mantova (-19,9), Macerata (-19,4%), Rovigo (-19,0%) e Belluno (-18,5%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Udine: -163 negozi nel centro, la crisi del commercioIl tessuto commerciale di Udine sta attraversando una fase di trasformazione profonda e dolorosa, segnata dalla scomparsa di oltre un centinaio di... Ancona in crisi: viabilità e sosta bloccano il commercioLa situazione commerciale ad Ancona attraversa un momento di profonda difficoltà, dove la viabilità e la gestione della sosta rimangono punti critici...