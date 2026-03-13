Ad Ancona, il commercio locale si trova ad affrontare gravi problemi a causa di una viabilità congestionata e di una gestione della sosta che non riesce a migliorare la circolazione. Le difficoltà si manifestano in modo evidente nelle aree centrali della città, creando disagi sia per i residenti che per i commercianti. La situazione resta critica e senza soluzioni immediate.

La situazione commerciale ad Ancona attraversa un momento di profonda difficoltà, dove la viabilità e la gestione della sosta rimangono punti critici senza risultati tangibili. Toni Tanfani, titolare della boutique Gisa, evidenzia come il declino della città sia un processo avviato vent’anni fa che continua a peggiorare nell’accoglienza e nel tessuto economico. Mentre alcune imprese di nicchia riescono a sopravvivere grazie alla fidelizzazione e all’esclusività regionale, il centro storico appare abbandonato e privo di vita per troppi giorni dell’anno. Il problema non risiede solo nella crisi generale del commercio, ma in carenze strutturali come l’assenza di luci, eventi culturali insufficienti e affitti sproporzionati rispetto al mercato locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona in crisi: viabilità e sosta bloccano il commercio

