Case sempre più care a Roma | prezzi in aumento del 7% affittare con un solo stipendio è quasi impossibile

A Roma i prezzi delle case sono aumentati del 7% negli ultimi mesi, rendendo più difficile trovare un alloggio con un solo stipendio. Il mercato immobiliare della città è in crescita e il report Market Monitor di Immobiliare conferma questa tendenza, mostrando come il costo delle abitazioni continui a salire. La situazione rende complesso per molti accedere alle abitazioni nella capitale.

Il mercato immobiliare della Capitale continua a salire e trovare casa diventa sempre più difficile. Secondo gli ultimi dati del report Market Monitor di Immobiliare.it Insights, nel 2025 i prezzi delle abitazioni a Roma sono aumentati del 7%, mentre i canoni di affitto hanno registrato un incremento ancora maggiore, pari al 9%. Una crescita che rende sempre più complicato trovare un appartamento, soprattutto per chi dispone di un solo reddito. Con un prezzo medio di 3.646 euro al metro quadro, Roma si colloca al quarto posto tra le città italiane più care per acquistare casa, dietro Milano, Firenze e Bologna. Anche sul fronte degli affitti la Capitale è tra le più costose: i canoni medi si attestano intorno ai 17,9 euro al metro quadro, superati solo da quelli registrati a Milano e Firenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Case sempre più care a Roma: prezzi in aumento del 7%, affittare con un solo stipendio è quasi impossibile Leggi anche: Case sempre più care a Roma: prezzi crescono del 7%, impossibile affittare con un solo stipendio Case in montagna, prezzi in aumento. Le regioni più care e dove conviene acquistareMilano, 15 dicembre 2025 – I valori delle case nelle zone turistiche di montagna hanno messo a segno un aumento dei prezzi dell’1,0% nei primi mesi... Aggiornamenti e notizie su Case sempre più care a Roma prezzi in.... Temi più discussi: Case più care a Roma; Case sempre più care a Roma: prezzi crescono del 7%, impossibile affittare con un solo stipendio; Case sempre più care e affitti introvabili: il mercato immobiliare pordenonese continua a correre; Abitazioni troppo care, il piano casa non basta dobbiamo rigenerare le città. Case sempre più care a Roma: prezzi crescono del 7%, impossibile affittare con un solo stipendioRoma quarta città italiana per prezzo al metro quadro. Solo il 2,3% delle case in affitto è accessibile a chi ha un solo reddito ... fanpage.it Case sempre più care e affitti introvabili: il mercato immobiliare pordenonese continua a correrePORDENONE – Il mercato immobiliare della provincia di Pordenone continua a muoversi su un crinale delicato: compravendite in crescita, prezzi in aumento e affitti sempre più difficili da trovare. A pa ... pordenoneoggi.it A Mariano Caritas lancia l'allarme sull'emergenza case: tante richieste, ma i privati preferiscono lasciarle vuote. Spinelli: «Abitazioni sfitte per paura di morosità, nonostante le nostre garanzie». E il Comune prova a metterci una pezza: assegnato a Tecum un i - facebook.com facebook