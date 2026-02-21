Bologna | case più care del 5,6% a Borgo Panigale centro +2,9% Corsa

A Bologna, i prezzi delle case sono cresciuti nel primo semestre del 2025. Borgo Panigale registra un aumento del 5,6%, diventando la zona più costosa, mentre il centro città sale del 2,9%. La domanda di immobili spinge i valori verso l’alto, spingendo molti acquirenti a cercare soluzioni più economiche. Le agenzie immobiliari segnalano un mercato molto vivace e in continua evoluzione. La tendenza sembra destinata a proseguire nei prossimi mesi.

Bologna continua a vedere aumentare i prezzi delle case, con una crescita generalizzata nel primo semestre del 2025. L'incremento più significativo si è registrato nel quartiere di Borgo Panigale, dove i prezzi sono aumentati del 5,6%, mentre il centro città ha una crescita del 2,9%. Questa tendenza riflette una combinazione di fattori, tra cui una domanda sostenuta e un'offerta limitata, che sta spingendo verso l'alto i costi desidera acquistare una proprietà in città. Il mercato immobiliare bolognese, come emerso da recenti analisi, mostra una dinamica in evoluzione, con differenze significative tra le diverse zone della città.

