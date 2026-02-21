Bologna | case più care del 5,6% a Borgo Panigale centro +2,9% Corsa
A Bologna, i prezzi delle case sono cresciuti nel primo semestre del 2025. Borgo Panigale registra un aumento del 5,6%, diventando la zona più costosa, mentre il centro città sale del 2,9%. La domanda di immobili spinge i valori verso l’alto, spingendo molti acquirenti a cercare soluzioni più economiche. Le agenzie immobiliari segnalano un mercato molto vivace e in continua evoluzione. La tendenza sembra destinata a proseguire nei prossimi mesi.
Bologna continua a vedere aumentare i prezzi delle case, con una crescita generalizzata nel primo semestre del 2025. L’incremento più significativo si è registrato nel quartiere di Borgo Panigale, dove i prezzi sono aumentati del 5,6%, mentre il centro città ha una crescita del 2,9%. Questa tendenza riflette una combinazione di fattori, tra cui una domanda sostenuta e un’offerta limitata, che sta spingendo verso l’alto i costi desidera acquistare una proprietà in città. Il mercato immobiliare bolognese, come emerso da recenti analisi, mostra una dinamica in evoluzione, con differenze significative tra le diverse zone della città.🔗 Leggi su Ameve.eu
Comprare casa a Bologna, prezzi in aumento: a Borgo Panigale crescita del 5,6%A Bologna, i prezzi delle case sono in salita, con Borgo Panigale che segna un incremento del 5,6% nel primo semestre del 2025.
Cantieri del tram: Corticella e Borgo Panigale, ecco come cambia la viabilitàProseguono i lavori dei cantieri del tram a Bologna, con importanti modifiche alla viabilità previste nelle aree di Corticella e Borgo Panigale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il sindaco Lepore: Bologna è la città che investe di più in rapporto al numero di abitanti.
Mercato immobiliare Bologna: affitti, canoni, le zone più costose e quelle meno careBOLOGNA – I mercati immobiliari delle grandi città hanno alcuni caratteri comuni, come la richiesta crescente di alloggi in affitto, la pressione della domanda di studenti fuori sede e la scarsità di ... bologna.repubblica.it
Costi case, Bologna è il terzo capoluogo d'Italia con i prezzi più altiBologna, 9 aprile 2024 – In Emilia Romagna risalgono le compravendite e Bologna si conferma ancora una volta il comune dove il prezzo delle case è più caro. Non solo, per il prezzo del mattone su ... ilrestodelcarlino.it
Torna il doppio senso di marcia nel tratto fra Santa Viola e Borgo Panigale. Dal 1° marzo la carreggiata sarà percorribile anche da bus e mezzi pesanti. - facebook.com facebook