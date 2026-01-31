Volley la Consar al test della Virtus Aversa nella sfida per il terzo posto

La Consar affronta domani alle 19 la Virtus Aversa al Pala De Andrè. È il big match della 17esima giornata di A2 Credem Banca, con le due squadre appaiate al terzo posto a quota 32 punti. In palio ci sono punti importanti per la classifica e la possibilità di avvicinarsi alla seconda posizione. La partita si preannuncia equilibrata e decisiva, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo in questa sfida cruciale.

Domani, alle 19, per la 17esima giornata del campionato di A2 Credem Banca, quarta del girone di ritorno, la Consar ospita la Virtus Aversa: è la sfida tra le due squadre appaiate al terzo posto con 32 punti, a due lunghezze dalla seconda piazza occupata.

