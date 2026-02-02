La Consar dimentica la rimonta subita a Taranto | travolge Aversa e ritrova il secondo posto

La Consar torna a vincere senza problemi contro Aversa, lasciandosi alle spalle la sconfitta di Taranto. La squadra di Ravenna gioca una partita di grande intensità e chiude in tre set, dimostrando di essere in buona forma in vista delle prossime sfide. Con questa vittoria, la Consar si prende il secondo posto in classifica, pronto per l’impegno contro l’Abba Pineto.

L’aria del big match, il primo dei tre da disputare al Pala de Andrè, galvanizza la Consar. Con una prestazione tecnica e agonistica di alto livello, la formazione ravennate si aggiudica la sfida contro la Virtus Aversa per 3-0 e aggancia al secondo posto l’Abba Pineto, a cui farà visita mercoledì per la semifinale di Coppa Italia. A muro (8 in totale, la metà dei quali garantiti da Bartolucci) e in ricezione la squadra di Valentini getta le basi del suo successo mentre in attacco ci pensa Zlatanov che con 16 punti e il 64% si prende un altro premio da Mvp. Aversa, ancora penalizzata dall’infortunio di Motzo, regge il cambio palla e si affida ai suoi attaccanti Tallone e Tiozzo, 23 punti in due, ma poi cede sui break finali della Consar.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

