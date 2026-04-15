La congiura di Attigliano | sfiduciato il sindaco arriva il commissario prefettizio
Il sindaco di un comune vicino a Roma è stato sfiduciato dopo un episodio che ha coinvolto un aperitivo. Secondo quanto riferito, il primo cittadino è stato invitato a un incontro informale e, al suo arrivo, gli è stato chiesto di firmare un documento. In questo modo, avrebbe delegato un altro candidato a ricoprire il ruolo di sindaco. A seguito di questa vicenda, è arrivato un commissario prefettizio per gestire il municipio.
Tutta colpa di un aperitivo. “Mi hanno invitato e quando mi sono presentato, mi è stato chiesto di firmare un documento con il quale delegavo Daniele Nicchi come candidato sindaco. Quando ho visto questo documento, ho chiesto di rifletterci per qualche giorno. Dopo poco, mi è stata ripresentata.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Ischia, sciolto il Comune di Lacco Ameno arriva il commissario: sfiduciato il sindaco Giacomo PascaleIl Prefetto di Napoli scioglie il consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina commissario Silvana Tizzano.
Leggi anche: Romano Canavese, dimissioni in blocco di quattro consiglieri: cade il sindaco Ferrero, arriva il commissario prefettizio