La congiura di Attigliano | sfiduciato il sindaco arriva il commissario prefettizio

Il sindaco di un comune vicino a Roma è stato sfiduciato dopo un episodio che ha coinvolto un aperitivo. Secondo quanto riferito, il primo cittadino è stato invitato a un incontro informale e, al suo arrivo, gli è stato chiesto di firmare un documento. In questo modo, avrebbe delegato un altro candidato a ricoprire il ruolo di sindaco. A seguito di questa vicenda, è arrivato un commissario prefettizio per gestire il municipio.