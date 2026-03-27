Ischia sciolto il Comune di Lacco Ameno arriva il commissario | sfiduciato il sindaco Giacomo Pascale

Il Prefetto di Napoli ha deciso di sciogliere il consiglio comunale di Lacco Ameno e di nominare come commissario Silvana Tizzano. La scelta arriva dopo la sfiducia nei confronti del sindaco Giacomo Pascale, che ha portato alla cessazione dell’amministrazione locale. La gestione dell’ente passerà ora sotto il controllo del commissario straordinario, incaricato di seguire le pratiche amministrative.

Il Prefetto di Napoli scioglie il consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina commissario Silvana Tizzano. Si voterà il 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono gravi Calvizzano, sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi: “Un atto freddo, una congiura politica”Si consuma davanti a un notaio la crisi politica che mette fine all’amministrazione guidata da Giacomo Pirozzi. Altri aggiornamenti su Ischia sciolto il Comune di Lacco Ameno... Argomenti discussi: Pascale verso la sfiducia, si va verso lo scioglimento. Comune di Lacco Ameno. Il Prefetto di Napoli nomina il CommissarioIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 7 consiglieri su 12 assegnati al Comune di Lacco Ameno (NA), ha sospeso il co ... ilgolfo24.it Consiglio Comunale sciolto: Domani le Conferenze che sveleranno le Ragioni della Crisi a Lacco AmenoDopo lo scioglimento del consiglio comunale, il clima politico del paese entra in una nuova fase cruciale. Per fare chiarezza sulle motivazioni che ha ... ilgolfo24.it