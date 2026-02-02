La scrittrice iraniana in esilio Lila Azam Zanganeh racconta il suo sogno di vedere un Iran libero. La madre di Zanganeh lasciò Teheran con l’ultimo volo prima dell’arrivo dell’ayatollah Khomeini, e da allora lei vive lontano dal suo paese. Ora, in un’intervista, rivela quanto desideri un cambiamento e una maggiore libertà per l’Iran, lontano dalle repressioni che ha lasciato alle spalle.

Le tenebre del regime e oggi la speranza. Incontro con la scrittrice che ha insegnato a Harvard e ha appena dato alle stampe il suo primo romanzo La madre di Lila Azam Zanganeh andò via da Teheran con l’ultimo aereo che decollò per Parigi e con il quale era appena tornato in Iran l’ayatollah Khomeini. Lila è nata e cresciuta a Parigi prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha insegnato a Harvard. Ha imparato sette lingue che parla correttamente e ha pubblicato un libro su Nabokov tradotto in 13 lingue. Ha appena consegnato alle stampe il suo primo romanzo, Exit Paradise, che uscirà in Italia con Adelphi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sogno di un Iran libero per la scrittrice vissuta in esilio. Intervista a Lila Azam Zanganeh

Approfondimenti su Lila Azam Zanganeh

Il 16 gennaio 1979, Farah Diba, allora imperatrice, lasciò Teheran in esilio insieme allo Shah di Persia, segnando la fine di un’epoca.

In questa intervista, esploriamo il mondo di Chimamanda Ngozi Adichie, scrittrice nota per la profondità delle sue riflessioni.

