LIVE Novara-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Questa sera il match tra Novara e Milano si è aperto senza gol. La partita di volley femminile in A1 2026 è iniziata da pochi minuti e i primi scambi sono stati intensi. Tolok ha tentato un attacco potente, ma ha sbagliato, facendo fermare la palla in rete. La gara resta in equilibrio, con le squadre che cercano di trovare il ritmo giusto. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-12 Tolok chiude troppo il colpo con la palla che si ferma in rete. Novara non è riuscita a sfruttare la free ball generata dal servizio di Squarcini. 11-11 Primo tempo di Squarcini! Cambi sta giocando molto con le sue centrali in quest'avvio di match 10-11 Pallone appoggiato verso posto 6 da Egonu. 10-10 Squarcini appoggia il primo tempo verso zona 5. 9-10 Muuuuuuuuuroooooooo Danesiiiiiii!!! La capitana della nazionale italiana ha sbarrato la strada a Tolok 9-9 Fuori la diagonale di Tolok 9-8 Largo il primo tempo di Danesi. 8-8 Primo tempo di Squarcini.

