L'ex nuotatrice ha commentato pubblicamente la decisione della Commissione Bilancio di respingere la proposta di legge sul congedo parentale paritario, manifestando il suo disaccordo con il voto espresso durante la seduta di mercoledì 24 febbraio.

L'ex nuotatrice ha commentato la bocciatura del congedo parentale paritario, sottolineando che in Italia le donne sono ancora costrette a scegliere tra carriera e famiglia L'Italia ha detto «no» al congedo parentale paritario e Federica Pellegrini ha espresso tutta la sua contrarietà alla decisione arrivata nella giornata di mercoledì 24 febbraio dalla Commissione Bilancio della Camera. «E poi vogliamo che l'Italia faccia più figli.se la mamma si sobbarca tutto il lavoro», ha scritto l'ex nuotatrice commentando la notizia in una Storia su Instagram. «È sempre la scelta che manca.

L'ex nuotatrice ha espresso la sua opinione sulla decisione della Commissione Bilancio, che ha bocciato la proposta di legge sul congedo parentale paritario

Congedo parentale paritario, stop della maggioranza: proposta respinta per i costiSi ferma il percorso della proposta di legge sul congedo parentale paritario obbligatorio.

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa maggioranza frena sulla proposta di legge unitaria delle opposizioni, che introdurrebbe 5 mesi di congedo parentale obbligatorio per ciascun...

Federica Pellegrini, già mamma della piccola Matilde, è di nuova incinta di una bambina e il tema della maternità la tocca da vicino. Dopo la bocciatura da parte della Commissione Bilancio della Camera della proposta di legge per introdurre in Italia il conged - facebook.com facebook

