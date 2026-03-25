Politiche sociali cabina di regia per l' attuazione della legge antimafia Liberi di scegliere

Una cabina di regia è stata istituita per coordinare l'applicazione della legge regionale antimafia n. 24 del 5 giugno 2025, intitolata

Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, stamattina, nel corso di una riunione a Palazzo d'Orléans che segna l'avvio della fase operativa della normativa Una cabina di regia per dare piena attuazione alla legge regionale antimafia n. 24 del 5 giugno 2025, "Liberi di scegliere", il cui obiettivo è offrire a minori, giovani e famiglie intrappolati in contesti di criminalità organizzata la possibilità concreta di costruirsi una vita lontano dall'illegalità attraverso un sistema coordinato di misure di protezione sociale, sostegno scolastico e formativo. Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, stamattina, nel corso di una riunione a Palazzo d'Orléans che segna l'avvio della fase operativa della normativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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