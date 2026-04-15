La classifica di Serie C rischia di cambiare a 2 giornate dalla fine con l'esclusione della Ternana

A due giornate dalla conclusione del campionato di Serie C, la situazione della Ternana potrebbe cambiare drasticamente a causa di una procedura di liquidazione volontaria. Questa procedura potrebbe portare all’esclusione della squadra dal girone B e alla cancellazione di tutti i risultati conseguiti durante la stagione. La possibile esclusione rischia di modificare la classifica finale del girone.

La liquidazione volontaria può portare della Ternana all’estromissione dal girone B a due giornate dalla fine e alla cancellazione dei risultati. Il duello Arezzo-Ascoli per la B diretta e zona playoff stravolte: possibili effetti a catena su promozioni e retrocessioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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