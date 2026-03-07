Basket serie A2 | Libertas da applausi con la Fortitudo Diana | L' obiettivo? Arrivare a due giornate dalla fine con un' opportunità VIDEO

La squadra di basket Libertas ha affrontato con successo la partita contro la Fortitudo in Serie A2, ricevendo numerosi applausi dai tifosi. Dopo l'incontro, il dirigente della squadra ha dichiarato che l'obiettivo è arrivare a due giornate dalla fine con la possibilità di disputare i play-in o i playoff, o magari anche qualcosa di più. La sfida si è conclusa con una vittoria importante per i biancorossi.

Il coach della Bi.Emme Service plaude i suoi dopo il netto successo contro la Effe: "Grande concentrazione, mi aspettavo una reazione del genere" Avere un'opportunità a due giornate dalla conclusione del campionato. Quella di giocarsi i play-in, meglio i playoff o, magari, anche qualcosa in più. Eccolo l'obiettivo della Libertas Livorno quando al termine della stagione mancano ancora dieci partite. Chiaro, più o meno ambizioso, ma sempre inserito in un percorso di crescita iniziato in estate con una squadra quasi totalmente nuova e un allenatore da categoria superiore. A indicarlo è proprio il condottiero amaranto, coach Andrea Diana, alla fine del netto successo con la Fortitudo Bologna (91-73 il punteggio sulla sirena) che di colpo ha spazzato via gli strascichi di due sconfitte consecutive non preventivate a Cento e a Milano.