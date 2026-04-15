La città si ferma per la maratona sarà un weekend di grande corsa | attenzione al lungomare blindato

La città si prepara a ospitare un fine settimana dedicato alla corsa, con la maratona in programma dal 17 al 19 aprile. Sono circa diecimila i partecipanti attesi per questa edizione, che coinvolgerà il lungomare e altre zone centrali. Le strade saranno chiuse al traffico e il lungomare sarà blindato per garantire la sicurezza di atleti e pubblico. La manifestazione prevede anche gare più brevi e momenti di intrattenimento lungo il percorso.

La carica dei 10 mila per un weekend dedicato alla corsa. È tutto pronto per la nuova edizione della Rimini Marathon, che dal 17 al 19 aprile darà ufficialmente il via a un fine settimana tra più attesi della primavera, riportando sul lungomare e nel cuore della città runner, accompagnatori e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il grande ritorno della Maratona. La città riabbraccia la ’sua’ corsa: "Nel segno di storia e tradizione" Il lungomare si trasforma in un circuito: sfrecciano le auto da corsa del primo Trofeo Città di BariLa manifestazione, organizzata da Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport, ha richiamato numerosi spettatori. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano si ferma per la Maratona: l'elenco completo delle strade chiuse e gli orari delle riaperture; Morti bianche a Palermo, il cordoglio delle istituzioni : Oggi la città si ferma; Carrara si ferma: La Resistenza ha creato l’Italia; Genova non si ferma: il weekend della Mezza Maratona travolge la città. Crema si ferma per l’ultimo saluto a Hamza Salama: città unita nel doloreCrema si stringe nel silenzio e nel dolore per l’ultimo saluto a Hamza Salama, il giovane egiziano di appena 20 anni ucciso ... cremonaoggi.it Milano si ferma per la Maratona: l'elenco completo delle strade chiuse e gli orari delle riapertureDomenica 12 aprile la città cambia volto: tra strade chiuse dalle 6 del mattino, 15mila runner in corsa e deviazioni Atm, ecco la guida completa per non rimanere bloccati nel traffico ... milanotoday.it I prezzi del carburante in Italia proseguono in discesa. In Sicilia il rincaro varia con Palermo che si classifica tra le città più care. https://qds.it/carburanti-prezzi-situazione-sicilia/ - facebook.com facebook Lo sguardo si alza sulla città dei morti. Pezzi di plastica raccattati tra la spazzatura fanno da cippi funerari e spuntano dappertutto, lungo il percorso pedonale che costeggia il cimitero Ahmad Sharfi, esausto da tre anni di guerra civile. Dall'inviato Fabio Tonacci x.com