Il lungomare si trasforma in un circuito | sfrecciano le auto da corsa del primo Trofeo Città di Bari

Il lungomare di Bari si è trasformato in un circuito per il primo Trofeo Città di Bari, con oltre novanta vetture che hanno partecipato questa mattina. La gara ha aperto il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport e ha segnato il ritorno delle corse automobilistiche su un circuito dopo settant’anni. La manifestazione, organizzata in città, ha visto sfrecciare le auto lungo il lungomare.

La manifestazione, organizzata da Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport, ha richiamato numerosi spettatori. Lamentele dai residenti per i disagi legati alle chiusure al traffico Il lungomare di Bari si trasforma in pista per ospitare il primo Trofeo Città di Bari. Oltre novanta le vetture che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione, gara di apertura del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport, che ha segnato il ritorno dopo 70 anni su un circuito cittadino. La manifestazione è stata organizzata da Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport. Il circuito, lungo circa 880 metri, sì è snodato tra il lungomare Nazario Sauro, dove è stata posizionata la linea di partenza, e alcune strade del quartiere Madonnella, tra piazza Gramsci, via Matteotti, via Dalmazia, via Di Vagno. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Il lungomare diventa circuito: il 15 marzo il “1° Trofeo Città di Bari”Bari si prepara ad accogliere una giornata all’insegna dei motori e dello spettacolo sportivo. Bari: il lungomare diventa pista per il Trofeo Città 2026Il lungomare di Bari si trasformerà in un circuito urbano il 15 marzo 2026 per ospitare il 1° Trofeo Città di Bari. Contenuti utili per approfondire Trofeo Città di Discussioni sull' argomento Pinacoteca metropolitana: inaugurazione mostra Il tempo delle dive. Attrici e donne dello spettacolo nello sguardo di Chiara Samugheo; L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 13 al 15 marzo. Madonnella come una pista di auto da corsa: con il Trofeo Città di Bari torna dopo 70 anni il circuito cittadinoSu un tracciato di 880 metri realizzato sul lungomare, la prima edizione del Trofeo, gara di apertura del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport, ha riportato le emozioni del famoso Gran Prem ... lagazzettadelmezzogiorno.it Trofeo Città di Bari, la Formula Challenge Aci Sport debutta sul lungomare: in gara 60 bolidiDomani a partire dalle 9 la gara che interesserà anche alcune strade del quartiere Madonnella. Occhio ai divieti fino alle 20 e ai percorsi alternativi ... msn.com Madonnella come una pista di auto da corsa: con il Trofeo Città di Bari torna dopo 70 anni il circuito cittadino x.com Mattiperlecorse. . Siamo sulla linea di START del 1° Trofeo Città di Bari, prova di apertura del.CampionatonItaliano Formula Challenge Aci Sport insieme ad Antonio Caldarola. La città è pronta a rivivere le emozioni del mitico Gran Premio di Bari. Un gran num facebook