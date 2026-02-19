La maratona torna a Bologna dopo tre anni di assenza, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. La città celebra questo evento, che coinvolge centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Palazzo Diamanti si illumina di luci colorate per accogliere la partenza e l’arrivo della corsa, che richiama le tradizioni sportive locali. La gara si svolge lungo le vie storiche del centro, attirando anche molti spettatori. La maratona rappresenta un momento di rinascita per la comunità e il suo patrimonio sportivo.

Palazzo Diamanti simbolo del ritorno della maratona. La notizia che era nell’aria da tempo, ha trovato ufficialità nella mattinata di ieri. Ferrara riavrà la gara regina dell’atletica, la 42 chilometri. Ma andiamo per ordine. L’attenzione è sicuramente su quando si terrà e chi sarà ad organizzarla. La gestione dell’evento, su iniziativa del Comune, è stata affidata a Ravenna InSport, realtà che da anni gestisce numerosi eventi, tra cui la Ravenna Marathon e Comacchio Half Marathon, la quale si avvarrà dell’organizzazione tecnica di Ravenna Runners Club. E proprio nella residenza municipale sono stati presentati i primi dettagli della ‘Ferrara Marathon’ che si correrà il 28 febbraio 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande ritorno della Maratona. La città riabbraccia la ’sua’ corsa: "Nel segno di storia e tradizione"

Leggi anche: Città invasa di runners. Oltre 4000 di corsa per la Maratona di Pisa nel segno di Galileo

Riccione riabbraccia la sua storia: sabato lo svelamento della prua della “Bruna” nel ricordo dei marinaiRiccione rinnova il suo legame con la storia locale, dedicando un momento di riflessione e rispetto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.