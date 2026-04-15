La città dove tutto rinasce Si rinnova la magia dei cenci

A Prato, la città conosciuta per la tradizione tessile, si assiste a un nuovo fermento legato alla lavorazione dei tessuti usati. La cosiddetta “magia dei cenci” rappresentava un elemento distintivo della comunità, un tempo al centro dell’attività locale. Ora, questa tradizione sta vivendo una fase di rinnovamento, con artigiani e cittadini che cercano di preservare e valorizzare questa pratica storica.

C’è una cosa che rendeva Prato unica al mondo e che Curzio Malaparte, un grande scrittore pratese, amava raccontare: l’arte di dare nuova vita ai cenci, agli stracci vecchi! Nel resto del mondo i vestiti vecchi e sciupati venivano buttati via, a Prato arrivavano a montagne per essere scelti, sfilacciati e trasformati di nuovo in tessuti, soprattutto di lana, bellissimi. Malaparte spiegava che a Prato i cenci diventavano "nobili".molte sono le frasi celebri dell’autore a questo proposito: "Tutto viene a finire a Prato: la gloria, l’onore, la pietà, la superbia, la vanità del mondo" oppure "tutto finisce a Prato: dove tutto si rifà nel fumo delle ciminiere, dove tutto rinasce in forma di cenci".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città dove tutto rinasce. Si rinnova la magia dei cenci Pintauro 1785 riapre in via Toledo, una storia che rinasce e si rinnovaPintauro 1785, la storica pasticceria di via Toledo fondata da Pasquale Pintauro, è pronta a riaprire le proprie porte. Tarquinia, il rito secolare si rinnova: la processione del Cristo risorto attraversa la città | FOTOMigliaia di persone in strada per il tradizionale evento pasquale che affonda le radici nel XVIII secolo e che ancora oggi fa battere il cuore...