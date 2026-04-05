Tarquinia il rito secolare si rinnova | la processione del Cristo risorto attraversa la città | FOTO

A Tarquinia si è svolta la tradizionale processione del Cristo risorto, un rito secolare che attraversa le vie della città. Durante l’evento, si sono sentiti i colpi di fucile a salve e si sono visti i trasportatori con i tronchi portare la statua di Gesù lungo il percorso. La processione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attraversato le principali strade di Tarquinia, rinnovando una tradizione che si ripete da molti anni.

Migliaia di persone in strada per il tradizionale evento pasquale che affonda le radici nel XVIII secolo e che ancora oggi fa battere il cuore tirrenica tra fede e adrenalina Il rumore dei fucili a salve, i pesanti "tronchi" e quel passo incalzantedei trasportatori della statua di Gesù. Tarquinia ha celebrato oggi pomeriggio, domenica 5 aprile, il suo momento più identitario: la processione del Cristo Risorto. Non è solo folklore, è fede e storia viva. Le prime testimonianze documentali di questa celebrazione risalgono al XVIII secolo, un'eredità che Tarquinia custodisce con orgoglio. La statua settecentesca, attribuita a Bartolomeo Carroli, è uscita trionfalmente dalla chiesa di San Giuseppe, dando il via a quel cerimoniale che fonde il sacro con una foga quasi agonistica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Processione del Cristo Risorto: Napoli celebra Pasqua con emozioni indimenticabili tra le sue strade.Processione del Cristo Risorto: Napoli celebra Pasqua con emozioni indimenticabili tra le sue strade. Il rito secolare delle ’Sette Chiese’ Giovedì 2 aprile la città si illuminaPISTOIA Si ripete come ogni anno il rito della “processione delle sette chiese” da parte dei Fratelli e Sorelle della Misericordia di Pistoia,... Aspettando Pasqua - Processione Cristo Risorto a Tarquinia 20 Aprile 2025 Si parla di: FOTO | La processione del Cristo risorto di Tarquinia; Tarquinia, la Pasqua diventa globale: processioni in diretta streaming in tutto il mondo - Quotidiano La Voce. Tarquinia – Diretta streaming processione del Cristo Risortohttps://www.youtube.com/live/P1UbZnoFnTU?si=vyx1hC20RayONsve TARQUINIA - Dimenticate il silenzio solenne e le marce funebri. Se cercate la compostezz ... etrurianews.it