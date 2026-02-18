pintauro 1785 riapre in via toledo una storia che rinasce e si rinnova

Pintauro 1785 torna ad aprire in via Toledo dopo mesi di chiusura, portando con sé un pezzo di storia napoletana. La rinascita della pasticceria, fondata da Pasquale Pintauro nel 1785, si deve allo sforzo di una nuova generazione di pasticceri che vogliono mantenere viva la tradizione. La riapertura include anche l’introduzione di alcune nuove ricette, che si affiancano ai classici già amati dai clienti di sempre.

Pintauro 1785, la storica pasticceria di via Toledo fondata da Pasquale Pintauro, è pronta a riaprire le proprie porte. Riaprirà il prossimo mese di marzo in via Toledo, 275 la storica pasticceria Pintauro 1785, simbolo della tradizione dolciaria napoletana e luogo identitario della memoria collettiva cittadina. Il locale è stato rilevato dall’imprenditore napoletano Francesco Bernardo insieme al socio pasticciere Davide Piterà ed è al momento oggetto di interventi di ammodernamento nel pieno rispetto della storicità del sito. “Ho acquistato un pezzo di Napoli e ne sono profondamente orgoglioso – dichiara Bernardo –. 🔗 Leggi su 2anews.it

