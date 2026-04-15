La città dà il benvenuto ai 51 nuovi nati nel 2025

Nella sala consiliare del Comune, si è svolta una cerimonia per accogliere i 51 bambini nati nel 2025. Le famiglie dei neonati hanno partecipato a questa celebrazione, che ha visto una partecipazione festosa e calorosa. La cerimonia ha rappresentato un momento di condivisione tra cittadini e amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare il benvenuto ai nuovi membri della comunità locale.

GUALDO TADINO – È stata festosa l’accoglienza dei nuovi nati e delle loro famiglie nella sala consiliare del Comune. Dove domenica scorsa s’è celebrata la " Giornata nazionale della gentilezza ", che ha messo al centro i bambini nati nel 2025. Alla prima edizione dell’evento erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore al welfare e alle politiche dell’infanzia e giovanili Gabriele Bazzucchi, l’assessore ai lavori pubblici Jada Commodi, le direttrici delle farmacie del territorio: Serena Pizzi della Comunale di Cerqueto, Emanuela Lombardi della Comunale "Calai", Maria Cristina Monacelli della "Centrale Capeci", Maria Luisa Frongillo della "Montepenna", oltre a numerose famiglie con i loro piccoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città dà il benvenuto ai 51 nuovi nati nel 2025 Castellabate, tutto pronto per la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati del 2025La manifestazione nasce con l’obiettivo di accogliere ufficialmente i nuovi cittadini, condividendo con le famiglie un momento di festa e di... Una messa dedicata ai nati nel 2025. In Cattedrale e a Piazza Duomo il “benvenuto“ a bimbe e bimbiCelebrata dall’arcivescovo Renato Boccardo in Cattedrale la messa per i nati nel 2025 negli ospedali del territorio.