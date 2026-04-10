Il rischio di un’interruzione nello Stretto di Hormuz continua a preoccupare il settore energetico, anche dopo l’accordo di cessate il fuoco in Iran. Nonostante la riduzione delle tensioni, i prezzi del carburante non hanno mostrato segnali di stabilizzazione. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha indicato che la possibilità di una crisi prolungata potrebbe avere effetti duraturi sui mercati energetici mondiali.

Il cessate il fuoco in Iran non garantisce un sollievo immediato ai prezzi del carburante, mentre l’Agenzia Internazionale dell’Energia ipotizza una crisi energetica con ricadute pluriennali. La minaccia di dazi iraniani nello stretto di Hormuz spinge verso un aumento dei costi logistici, costringendo il governo tedesco a gestire una pressione politica crescente. In questo scenario, Lars Klingbeil ha convocato un vertice per affrontare l’emergenza, nonostante le opinioni restino divise tra i decisori. L’incognita energetica e la sfida della competitività industriale. La stabilità raggiunta in Iran non si traduce in una riduzione dei costi alle pompe di rifornimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia: il rischio Hormuz minaccia l’industria e i prezzi

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