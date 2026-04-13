AI e Deepfake | la nuova industria del crimine che svuota i conti

Negli ultimi mesi si è assistito a un aumento delle attività criminali che sfruttano l’intelligenza artificiale e i deepfake. Organizzazioni internazionali stanno utilizzando queste tecnologie per creare simulazioni vocali e video molto realistici, con l’obiettivo di colpire aziende e privati. Questa nuova forma di ingegneria finanziaria ha portato a furti di denaro e dati, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza digitale.

Le organizzazioni criminali internazionali stanno trasformando l’intelligenza artificiale in un sofisticato strumento di ingegneria finanziaria, colpendo aziende e privati con simulazioni vocali e video estremamente realistiche. La Polizia Postale segnala un aumento dei raggiri strutturati che sfruttano la clonazione della voce per svuotare conti correnti attraverso ordini di bonifici apparentemente legittimi. L’industria digitale del raggiro tra deepfake e manipolazione sociale. Non si tratta più di semplici tentativi isolati, ma di vere e proprie fabbriche tecnologiche dedicate alla frode. La nuova frontiera del crimine cibernetico vede l’impiego di software avanzati per replicare l’identità dei vertici aziendali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e Deepfake: la nuova industria del crimine che svuota i conti Frode globale, la nuova industria invisibile del crimineC’è un crimine che cresce senza fare rumore, che non lascia macerie visibili ma produce danni enormi, e che oggi è diventato uno dei pilastri... Ti arriva un SMS da Apple Pay per un pagamento sospetto: attenzione alla nuova truffa che svuota i contiUna nuova ondata di frodi digitali sta prendendo di mira gli utenti Apple con una precisione chirurgica.