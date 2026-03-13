Ecco quanto sta guadagnando la Russia di Putin dalla guerra del Golfo e perché è un problema per l' Europa
Negli ultimi quindici giorni, il governo russo ha incassato circa 2,4 miliardi di dollari grazie alle esportazioni legate al conflitto in Ucraina. Questi guadagni derivano principalmente dalla vendita di petrolio e gas, che continuano a rappresentare una fonte significativa di entrate per il paese. La Russia mantiene questa posizione nonostante le sanzioni e le restrizioni imposte da numerosi paesi occidentali.
Durante la settimana che ha portato all’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran sabato 28 febbraio, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha detto qualcosa che in altri momenti gli sarebbe forse costato il licenziamento. O peggio. Siluanov ha spiegato che il governo doveva cambiare qualcosa, perché nel bilancio di Mosca mancano le risorse. Le entrate da petrolio e gas a gennaio, all’equivalente di 5,1 miliardi di dollari, erano dimezzate rispetto allo stesso mese del 2025; febbraio prometteva di finire nello stesso modo e la Russia rischiava di esaurire in poco più di un anno le risorse del Fondo sovrano nazionale, chiamate a compensare per le esigenze di spesa non coperte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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La conoscenza di @matteorenzi della #Russia, dell’ #Ucraina e delle dinamiche politiche dell’Europa orientale è sempre stata carente; ma almeno applicare un minimo di logica all’analisi degli ultimi eventi non dovrebbe essere difficile. Gli USA hanno tempor x.com