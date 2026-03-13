Negli ultimi quindici giorni, il governo russo ha incassato circa 2,4 miliardi di dollari grazie alle esportazioni legate al conflitto in Ucraina. Questi guadagni derivano principalmente dalla vendita di petrolio e gas, che continuano a rappresentare una fonte significativa di entrate per il paese. La Russia mantiene questa posizione nonostante le sanzioni e le restrizioni imposte da numerosi paesi occidentali.

Durante la settimana che ha portato all’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran sabato 28 febbraio, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha detto qualcosa che in altri momenti gli sarebbe forse costato il licenziamento. O peggio. Siluanov ha spiegato che il governo doveva cambiare qualcosa, perché nel bilancio di Mosca mancano le risorse. Le entrate da petrolio e gas a gennaio, all’equivalente di 5,1 miliardi di dollari, erano dimezzate rispetto allo stesso mese del 2025; febbraio prometteva di finire nello stesso modo e la Russia rischiava di esaurire in poco più di un anno le risorse del Fondo sovrano nazionale, chiamate a compensare per le esigenze di spesa non coperte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ecco quanto sta guadagnando la Russia di Putin dalla guerra del Golfo (e perché è un problema per l'Europa)

Articoli correlati

“Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti”, la guerra ibrida di Putin(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida...

Arianna Meloni sta con l’Ucraina: «La Russia sta perdendo la guerra e l’Europa è più forte»Nell’anniversario dell’invasione russa all’Ucraina Arianna Meloni dice che Mosca sta perdendo la guerra.

Aggiornamenti e notizie su Ecco quanto sta guadagnando la Russia...

Discussioni sull' argomento La guerra? A qualcuno conviene: ecco la classifica; Organizzatrici figlie di e oligarchi: ecco chi c’è dietro il Padiglione russo alla Biennale.

Quanto sta guadagnando la Russia dalla guerra del Golfo? Almeno 1 miliardo in più a settimana. Ecco perchéNelle ultime due settimane le entrate di Mosca sono già state di circa 2,4 miliardi di dollari superiori a quanto sarebbero state senza la terza guerra del Golfo e la sospensione delle sanzioni all’ac ... msn.com

Iran, Trump sblocca acquisti di petrolio russo ma rally non frena. Ft: ecco quanto guadagna Mosca con i rincariTrump concede licenza di 30 giorni che permette ai Paesi di acquistare greggio e prodotti petroliferi russi fermi in mare, nel tentativo di stabilizzare i mercati energetici globali. Ft: Russia guadag ... msn.com

La nuova iniziativa per i 150 anni del Corriere della Sera parte con “La Russia di Putin” di Anna Politkovskaja, prefazione di Antonio Polito che interviene in diretta. - facebook.com facebook

La conoscenza di @matteorenzi della #Russia, dell’ #Ucraina e delle dinamiche politiche dell’Europa orientale è sempre stata carente; ma almeno applicare un minimo di logica all’analisi degli ultimi eventi non dovrebbe essere difficile. Gli USA hanno tempor x.com