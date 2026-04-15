Per il settimo anno consecutivo, gli ex giocatori del Napoli festeggiano la qualificazione alle semifinali di Champions League. Questa volta è toccato al Paris Saint-Germain, che ha superato il Liverpool al termine di una partita decisiva. Con il passaggio del turno confermato, il club parigino si prepara a festeggiare in attesa delle sfide di domani, mentre il torneo prosegue con altre squadre in corsa.

Con il passaggio del turno del Paris Saint-Germain ai danni del Liverpool, il club parigino ha ottenuto l’ufficiale qualificazione alla semifinale di Champions League e, in attesa dei match di domani, si concederà una serata di festeggiamenti. Grande gioia per Khvicha Kvaratskhelia, protagonista di un ottimo match d’andata, e dell’infortunato Fabian Ruiz, due ex Napoli che stanno facendo faville in Europa. Con la semifinale raggiunta stasera, si tratta della settima occasione consecutiva in cui almeno un ex azzurro è in semifinale di UCL. La qualificazione in semifinale di Champions League del PSG di Khvicha Kvaratskhelia e di Fabian Ruiz ottenuta questa sera contro il Liverpool rende un po’ felici anche i tifosi partenopei, che hanno visto i due ragazzi crescere e diventare campioni con la maglia azzurra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - La Champions regala gioie agli ex Napoli: è successo per il settimo anno di fila

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