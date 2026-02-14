Settimo successo di fila in casa Inzaghi prudente | Guai a parlare di calendario facile mai abbassare la guardia

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in casa, una serie che dimostra la solidità della squadra. La vittoria per 3-0 contro la Virtus Entella si è concretizzata grazie a un gioco deciso e senza sbavature. Inzaghi ha avvertito i suoi giocatori di non sottovalutare mai le avversarie, anche quando il calendario sembra favorire. Un dettaglio importante è stato il gol di Brunori, che ha sbloccato la partita nel primo tempo.

Le parole del tecnico rosanero dopo il netto 3-0 all'Entella: "L'avevo definita la partita più importante dell'anno perché ho letto che avremo sfide più abbordabili. Ma in B non c'è nulla di semplice". Ranocchia felice per la rete al Barbera: "Cerco sempre di segnare, anche in allenamento" Una prestazione convincente che ha prodotto la settima vittoria interna di fila: al Barbera il Palermo di Pippo Inzaghi ha battuto 3-0 la Virtus Entella. Rosanero convincenti: la manovra offensiva ha funzionato bene e dietro, grazie soprattutto a Joronen, non si sono registrati gol al passivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Le ambizioni espansionistiche di Vladimir Putin continuano a suscitare preoccupazioni tra i paesi dell’Europa orientale e i Paesi Baltici.

Il Palermo ottiene il quinto risultato positivo consecutivo in casa, grazie a una vittoria per 1-0 contro lo Spezia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Tezenis si arrende a Cremona: tra i fischi il quarto ko consecutivo; Cerignola da applausi, l'Audace stoppa anche il Catania: è il sesto risultato utile di fila; E tre: l’Atalanta sta dando risposte sulla continuità. Settimo posto blindato (e finalmente Samardzic); Big match di campionato per la Numia Vero Volley Milano: domenica sarà sfida a Novara nel sold out del Pala Igor.

Palermo-Entella, Inzaghi: I miei devono convincersi di essere fortiPippo Inzaghi commenta in conferenza stampa la vittoria per 3-0 dei suoi ai danni della Virtus Entella. I rosanero ottengono così il settimo successo di fila in casa tra le mura amiche del Renzo ... livesicilia.it

Luiss Basket, settimo successo di fila: superata in casa RavennaLa Luiss Roma si presenta di nuovo davanti al suo pubblico, per la settima gara del suo campionato, da imbattuta: contro una coriacea OraSì Ravenna la striscia positiva dei capitolini prosegue, ... corrieredellosport.it

SECONDA F - Il Florinas ha centrato il settimo successo in questo campionato, battendo lo scorso turno la Folgore Tissi seconda in classifica in casa propria. Padroni di casa in gol per primi con Rubattu, ma gli ospiti ribaltano tutto con le reti di Valente, al 47', e facebook

VOLLEY DM / Settimo successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì x.com