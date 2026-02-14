Settimo successo di fila in casa Inzaghi prudente | Guai a parlare di calendario facile mai abbassare la guardia

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in casa, una serie che dimostra la solidità della squadra. La vittoria per 3-0 contro la Virtus Entella si è concretizzata grazie a un gioco deciso e senza sbavature. Inzaghi ha avvertito i suoi giocatori di non sottovalutare mai le avversarie, anche quando il calendario sembra favorire. Un dettaglio importante è stato il gol di Brunori, che ha sbloccato la partita nel primo tempo.

Le parole del tecnico rosanero dopo il netto 3-0 all'Entella: "L'avevo definita la partita più importante dell'anno perché ho letto che avremo sfide più abbordabili. Ma in B non c'è nulla di semplice". Ranocchia felice per la rete al Barbera: "Cerco sempre di segnare, anche in allenamento" Una prestazione convincente che ha prodotto la settima vittoria interna di fila: al Barbera il Palermo di Pippo Inzaghi ha battuto 3-0 la Virtus Entella. Rosanero convincenti: la manovra offensiva ha funzionato bene e dietro, grazie soprattutto a Joronen, non si sono registrati gol al passivo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

